O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, encorajou os jovens estudantes a crescerem com uma missão de servirem a Pátria e Macau, procurando aumentar a competitividade nas áreas em que se especializam.

Alexis Tam foi o convidado de uma aula integrada nas actividades que permitem ao estudantes locais sentirem o ambiente das forças militarizadas do Continente. O secretário elogiou ainda o sacrifício dos soldados do Exército de Libertação do Popular.