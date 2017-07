Aeroporto recebeu mais de três milhões de passageiros no primeiro semestre  

Entre Janeiro e Junho do presente ano passaram pelo Aeroporto Internacional de Macau mais de 3.35 milhões de passageiros, fasquia que corresponde a um aumento de três pontos percentuais comparativamente com o período homólogo. A carga aérea transportada ultrapassou as 17 mil toneladas, num aumento de 14,7 por cento, comparando com o primeiro semestre do ano passado.

Já os movimentos aéreos superaram os 1400 e registaram um aumento de 14,98 por cento em relação aos seis primeiros meses de 2016. Os números foram divulgados por Ma Iao Hang, presidente do Quadro de Directores da Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM), durante a apresentação do relatório semianual da empresa, um encontro que decorreu na terça-feira e no qual foram divulgados os resultados, referentes ao primeiro semestre do corrente ano, e delineados objectivos para os próximos seis meses.

Para o segundo semestre de 2017 é aguardada a conclusão e entrada em vigor do projecto “Extensão Norte” e a entidade gestora do Aeroporto Internacional de Macau quer ver aumentada a capacidade de passageiros para cerca de 7.5 milhões. A CAM estima ainda que os movimentos aéreos totais para este ano sejam de 60 500, que a carga transportada atinja as 34 mil toneladas e que o volume de passageiros transportados supere a barreira dos 6,85 milhões.

Adicionalmente, foram criadas duas novas rotas aéreas e duas companhias passaram a operar no Aeroporto Internacional de Macau durante a primeira metade do corrente ano. Existem actualmente 43 ligações a serem operadas por 27 companhias aéreas em Macau. A entidade gestora do Aeroporto implementou para o corrente ano a estratégia “Objectivos claros, organização rigorosa, procedimentos ordeiros e implementação táctica”.