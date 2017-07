Voleibol: Selecção de Macau derrotada nas Filipinas

A selecção masculina de voleibol do território foi no domingo copiosamente derrotada pela sua congénere das Filipinas, num desafio amigável que decorreu nas instalações da Arena do Mall of Asia, o maior centro comercial do arquipélago e um dos maiores do Continente Asiático.

A jogar em terreno hostil, a selecção do território não conseguiu evitar uma derrota por três sets a zero, pelos parciais de 25-16, 25-16 e 25-15.

No desafio, que serviu para que a selecção da casa preparasse a participação na edição de 2017 dos Jogos do Sudeste Asiático, todos os atletas das Filipinas apontaram mais do que dois pontos. Apesar do triunfo fácil, o seleccionador das Filipinas, Sammy Acaylar, não poupou críticas aos seus jogadores, por considerar que a exibição se quedou muito aquém do resultado. Depois do desafio, a selecção filipina de voleibol masculino voou no início da semana para a Coreia do Sul, onde vai rematar a fase de preparação para os Jogos do Sudeste Asiático.