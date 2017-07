Taxa de aprovação de pedidos de BIR da parte de cidadãos portugueses subiu para 43,9 por cento

Entre Janeiro e Junho, as autoridades do território aprovaram 29 pedidos de autorização de fixação de residência por parte de cidadãos Portugueses. A notícia foi ontem avançada pela Rádio Macau, que cita dados cedidos pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). O número de processos aprovados é quase o dobro em comparação com o período homólogo, visto que nos primeiros meses do ano passado foi aprovada uma dezena e meia de pedidos.

Em relação ao número de pedidos de autorização de fixação de residência, na primeira metade deste ano também se registou um aumento, que foi inferior ao número dos processo aceites. Assim, entre Janeiro e Junho deste ano as autoridades receberam 66 pedidos de fixação de residência formulados por cidadãos portugueses. Este valor esconde um aumento de quatro pedidos, face aos primeiros seis meses do ano passado, quando os pedidos tinham sido de 62.

Os dados fornecidos pelo CPSP mostram assim que este ano houve uma taxa de 43,9 por cento de aprovação do pedidos, enquanto no ano passado essa taxa tinha sido de 24,2: em cada quatro processos apenas um era aprovado.

Por outro lado, nos primeiros seis meses deste ano apenas quatro pedidos de residência de cidadãos portugueses não foram aceites, uma taxa de seis por cento. Isto significa que enquanto que na primeira metade do ano passado as autoridades rejeitaram 6,5 por cento dos pedidos, essa taxa de rejeição foi reduzida em dois pontos percentuais, para 4 por cento na primeira metade do corrente ano.

As informações disponibilizadas mostram que além dos 29 pedidos submetidos e aprovados desde o inicio do ano, foram igualmente aceites 37 pedidos que já tinham sido submetidos no ano passado.

Na primeira metade do ano transacto, as autoridades tinham concedido o Bilhete de Identidade de Residente a 47 portugueses que haviam submetido os pedidos ao longo de 2015.