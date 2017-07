Serviços Meteorológicos e Geofísicos apelam a redução das emissões de carbono  

A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) organizaram ontem uma palestra subordinada ao tema “Hotel Verde, Gestão e Auditoria de Carbono” destinada a promover, junto do sector hoteleiro, uma maior consciencialização para a necessária redução das emissões de carbono. Em comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, os Serviços Metereológicos e Geofísicos defendem que “o sector hoteleiro é uma das indústrias que mais gases de efeito de estufa emite no território”, sendo visto, por isso, como prioritário por parte do Governo da RAEM.

A iniciativa alertou ainda para a necessidade de assegurar o cumprimento das obrigações previstas na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas tal como ficou definida no Acordo de Paris. Em 2023, todos os assinantes do protocolo terão que apresentar junto da Organização das Nações Unidas o primeiro balanço global sobre a emissão total de carbono. As regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong estão também incluídas no Acordo de Paris após este ter sido ratificado pela República Popular da China a 22 de Abril do ano passado e ter entrado em vigor a 4 de Novembro.