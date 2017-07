Selecções de hóquei em linha vencem torneios em Foshan

A selecção de seniores de hóquei em linha venceu, no fim-de-semana, um torneio na cidade de Foshan, na vizinha província continental de Cantão, em que participaram ainda duas equipas chinesas. A prova serviu para preparar o Campeonato do Mundo da modalidade, que decorre em Nanjing, entre 26 de Agosto e 9 de Setembro.

No primeiro encontro, a formação orientada por Hélder Ricardo triunfou por 4-2, e no segundo por 8-3. O último jogo foi realizado perante uma formação com um misto de jogadores das duas equipas defrontadas anteriormente e teve como resultado uma goleada por 10-0 a favor de Macau.

“Foi uma boa preparação. É na competição que se tenta corrigir os erros e que se enfrentam situações que não conseguimos simular nos treinos, por exemplo, como lidar com os erros dos árbitros”, contou o técnico Hélder Ricardo, ao PONTO FINAL.

Ainda sobre a prestação, o treinador destacou a evolução positiva da equipa ao longo do fim-de-semana. Em relação ao Campeonato do Mundo da modalidade, e numa altura em que ainda não foi realizado o sorteio, o treinador diz que seria positivo se Macau conseguisse vencer três partidas. No total vão ser 19 as selecções inscritas: “É difícil saber o que podemos esperar porque ainda não foi o sorteio. Vamos fazer o melhor. Na última participação conseguimos ganhar dois jogos com a Índia e a República Popular da China. Desta vez, se conseguíssemos mais uma vitória seria muito bom”, admitiu.

No mês e meio que resta da preparação da formação de Macau até ao início do mundial, a selecção não tem mais jogos agendados. A preparação vai assim ser feita com dois treinos por semana, sendo que nem sempre é possível reunir o grupo de 26 hoquistas que são habitualmente chamados à selecção.

Em Foshan também esteve presente a selecção de sub-13 do território, que venceu os três jogos em que participou. Esta foi a primeira vez que este escalão competiu fora de Macau e o primeiro jogo terminou com um triunfo por 4-0, o segundo por 9-0 e o último por 9-1.

J.S.F.