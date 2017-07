Um total de 62 jovens concluíram o “Guia juvenil para combater o crime” promovido pela Polícia Judiciária, dos quais 20 participantes receberam louvores por terem obtido um “desempenho relevante” e serão nomeados chefes de equipa na próxima edição do certame. Na cerimónia de entregue de diplomas, foi anunciado que a quinta edição do curso terá disponíveis 150 vagas. O curso incluiu acções de formação e sensibilização contra as drogas, visitas a idosos e ainda realização de peças de teatro.

