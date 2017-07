Robert Redford e Jane Fonda homenageados no Festival de Veneza

Os actores Robert Redford e Jane Fonda vão receber o Leão de Ouro relativo à carreira, no Festival Internacional de Cinema de Veneza, que decorre de 30 de Agosto a 09 de Setembro.

Robert Redford e Jane Fonda protagonizam o filme “Our Souls at Night”, do realizador Ritesh Batra, uma produção Netflix, que vai ter estreia mundial em Veneza, e que será apresentado imediatamente após a cerimónia de entrega dos prémios, a 1 de Setembro.

O realizador Alberto Barbera, director do festival, elogia o activismo de ambos os atores, e destaca Jane Fonda como “uma das maiores protagonistas do cinema contemporâneo internacional”. A Robert Redford elogia a “apurada atenção ao pormenor” como actor, que diz, na realização e produção, já se ter provado “um contador de histórias com mestria”.

Fonda e Redford, com quase seis décadas de carreira, contracenaram juntos, pela primeira vez, há 50 anos, em “Descalços no parque”, de Gene Saks, um filme produzido em 1967 sobre a peça homónima de Neil Simon, e depois em “The electric cowboy” (1979), de Sidney Pollack.

A 74.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza abre com o filme “Downsizing”, do realizador Alexander Payne, que conta com a participação dos atores Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau e Kristen Wiig.