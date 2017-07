Prosseguem as buscas para encontrar autor do ataque no Ginza Plaza

O director da Polícia Judiciária (PJ), Chau Wai Kuong, confirmou esta terça-feira que ainda prosseguem as buscas para encontrar o indivíduo que anteontem esfaqueou o gerente de uma loja no centro comercial Ginza Plaza. Chau Wai Kuong afirmou que o caso estará relacionado com conflitos comerciais e reiterou a informação avançada pela corporação na segunda-feira, de que a vítima se encontra hospitalizada em condição estável.

“Estou à espera do relatório de medicina legal. Este é um caso de ataque, é por motivo de conflito pessoal, se calhar deve-se a conflitos comerciais. Agora estamos no encalço [do agressor]. Por agora, o estado da vítima é estável”, resumiu ontem o director da Polícia Judiciária, em declarações à imprensa. Chau Wai Kuong, que falou à margem do colóquio de celebração do 2º aniversário do programa televisivo “Polícia e Cidadão, a mesma missão”, recusou adiantar mais pormenores sobre um caso ainda sem resolução aparente: “Penso que é impróprio divulgar algumas informações. Não é bom. O caso está sob investigação. Precisamos de esclarecer os rumores. Precisamos de fazer uma investigação, de continuar a procurar pelo agressor. Enquanto não temos informações certas, não podemos divulgar”.

Na passada segunda-feira o gerente de uma loja de equipamento informático situada no centro comercial Ginza Plaza, na Rua Pedro Nolasco da Silva, foi esfaqueado quando se dirigia para o seu estabelecimento. Um indivíduo surpreendeu a vítima, de 31 anos, por detrás com uma arma branca, tendo-o apunhalado duas vezes, provocando-lhe ferimentos dos dois lados do pescoço. A vítima foi transportada de urgência para o Centro Hospitalar Conde de São Januário, onde recebeu tratamento médico. O comerciante não corre risco de vida.