Primorsky Krai: Governo russo vai conceder três terrenos para casinos

A Primorsky Krai Development, a empresa do Governo russo responsável pela gestão da área de jogo de Primorsky Krai, lançou três leilões independentes de terrenos destinados ao desenvolvimento de casinos, noticiou o portal GGRAsia. Os interessados têm até 28 de Agosto para apresentar as suas propostas e os resultados serão anunciados no dia seguinte. O primeiro lote de terras compreende quase oito hectares e exige um investimento de pelo 120 milhões de dólares americanos e o desenvolvimento de um casino-hotel de quatro estrelas. A sala de jogo deve incluir um mínimo de 50 mesas de jogo e “slot machines”.

O segundo lote compreende uma área total de 13.78 hectares, divididos em dois terrenos contíguos, e exige um investimento mínimo de 210 milhões de dólares americanos num casino-hotel com um mínimo de 100 mesas e jogo e 500 “slot machines”. Já o terceiro lote é constituído por 19.7 hectares, requere um investimento mínimo de 300 milhões de dólares americanos e exige ao investigador o estabelecimento de 100 mesas de jogo e 500 “slot machines”.