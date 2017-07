Primeiro festival de jogos electrónicos de Macau junta competição e negócios

Uma conferência de negócios, torneios de “League of Legends”, “Counter Strike: Global Offensive” e “Clash Royale” que vão distribuir prémios de 30 mil dólares americanos e ainda uma demonstração de “cosplay”.O programa da edição de 2017 do GIRLGAMER, organizado pela Grow uP eSports, abrange tudo isto e muito mais. O evento decorre entre 31 de Agosto e 3 de Setembro no Studio City e, à excepção da conferência, é de entrada gratuita.

A Grow uP eSports, associação de promoção de jogos electrónicos com um pé em Macau e outro em Portugal, vai organizar o GIRLGAMER 2017, um festival internacional de “e-sports” entre os dias 31 de Agosto e 3 de Setembro, no empreendimento Studio City. De acordo com Fernando Pereira, presidente da associação, este é o primeiro evento do género a decorrer em Macau. A iniciativa vai aliar a vertente competitiva a uma conferência de negócios. Para cada um dos torneios de “League of Legends” e “Counter Strike: Global Offensive” vão ser convidadas quatro equipas femininas, enquanto que a competição de “Clash Royale” será aberta a todos os entusiastas dos desportos electrónicos. Em cima da mesa está um prémio global de 30 mil dólares americanos – cerca de 240 mil patacas – que será depois distribuído pelos vencedores de cada uma das competições.

A conferência irá contar com alguns grandes nomes internacionais do sector dos e-sports “alguns da América, da Coreia, da Europa, e todos eles estão ligados a entidades ou grandes empresas de relevo na indústria dos desportos electrónicos”, explicou Fernando Pereira. O dirigente associativo revelou ainda ao PONTO FINAL que um dos oradores será Alex Lim, secretário-geral da Federação Internacional de Desportos Electrónicos, que irá abordar o tópico “O Futuro dos E-sports como Desporto”.

Um dos objectivos pelos quais a Grow uP eSports se tem batido é a aceitação dos jogos electrónicos como um desporto e, em Macau, tal passa por um diálogo com o Instituto do Desporto. Contudo, de acordo com Fernando Pereira, o organismo não se mostrou aberto ao diálogo: “Nós tentámos contactá-los [Instituto do Desporto] precisamente para marcarmos uma reunião para debatermos este assunto mas as portas fecharam-se e nem uma reunião quiseram marcar. Simplesmente responderam que nesta altura não reconhecem como desporto e por isso não há nada a falar”, explicou o dirigente.

Contudo, Fernando Pereira mostrou-se optimista com o panorama da modalidade ao nível asiático, após os “esports” terem sido incluídos no programa dos Jogos Asiáticos de 2022: “Acho que isto são coisas que andam depressa, pode ser que até essa altura as coisas evoluam a um passo mais rápido e já haja uma maior aceitação” disse o presidente da Grow uP. Para Pereira, a questão principal passa por analisar a importância da criação de uma estrutura de suporte e regulamentação dos jogos electrónicos: “A questão é que isto não dá para evitar, isto são coisas que já estão a acontecer só que simplesmente, por serem ignoradas, podem estar a acontecer como uma prática que não é saudável” alerta.

Outro tema em debate na conferência será o papel dos jogos electrónicos na diversificação da economia e do turismo, sector que Fernando Pereira vê como subdesenvolvido em Macau: “É necessário comunicar com os jovens e atrair pessoas diferentes, usando isto como uma mecânica de entretenimento alternativo que é direccionado a todo um segmento diferenciado. Mesmo a nível de investimento, de empresas que trabalham nesta indústria e que queiram vir estabelecer-se em Macau, faz todo o sentido porque Macau é uma das capitais dos entretenimento no continente asiático”, defendeu o dirigente associativo.

O GIRLGAMER 2017 irá ter ainda uma componente de “cosplay” – actividade na qual as pessoas se vestem como uma personagem fictícia, geralmente do universo da banda desenhada ou ficção científica – para a qual vão ser convidados “cosplayers” de Hong Kong. No entanto, os organizadores convidam todos os participantes a “aparecerem vestidos dos seus personagens preferidos” sem qualquer restrição temática.

