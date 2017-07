Obras de construção da quinta torre do casino City of Dreams paradas

A morte de um trabalhador de 33 anos nas obras de construção da quinta torre do casino City of Dreams levou à suspensão da empreitada. O homem estava a trabalhar no 30.º andar do novo edifício da Melco Resorts and Entertainment, na sexta-feira, quando foi atingido por uma viga de ferro, que tinha caído de uma altura de 10 metros.

A torre na qual o trabalhador morreu e cuja construção está parada tem como nome Morpheus e é um dos últimos trabalhos de Zaha Hadid, arquitecta iraniana que morreu no ano passado.

Para que as obras possam recomeçar, a construtora tem de submeter ao governo um relatório detalhado do acidente. No entanto, não é certo o tempo que este procedimento pode levar. Por exemplo, no caso do Grand Lisboa Palace, da SJM, mais de quatro semanas depois de um acidente semelhante, as obras ainda se encontram suspensas.

Em menos de um mês, este foi o terceiro acidente mortal na zona do Cotai, depois do acidente no Grand Lisboa Palace e de outro ligada ao parque temático da deputada e empresária Angela Leong.