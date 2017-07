Mercado imobiliário do Continente continuou a abrandar em Junho

O mercado imobiliário da República Popular da China continuou a abrandar em Junho, com os preços a registarem uma subida mais lenta nas principais cidades do país, informou esta terça-feira a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

Dados do Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês indicaram que, apesar da subida dos preços da habitação nas 70 cidades analisadas em Junho, o ritmo de crescimento desacelerou em 15 grandes centros urbanos, em comparação com o mês anterior.

A Xinhua considera que o abrandamento se deve às restrições à compra de habitação, aprovadas pelo Governo.

Xing Zhihong, porta-voz do Gabinete Nacional de Estatísticas do Continente, afirmou que as regulações actuais para o mercado imobiliário visam aliviar o aumento dos preços nas grandes cidades e que o investimento no sector deve desacelerar durante o resto do ano.

A subida dos preços, sobretudo nas principais cidades, desencadeou preocupações de que se estivesse a gerar uma “bolha” no sector e, desde finais do ano passado, dezenas de governos locais puseram em prática medidas de restrição à compra de habitação, como o aumento da entrada inicial na compra de uma casa.

As instituições financeiras tornaram também o crédito mais difícil e caro. As autoridades chinesas não publicam os preços médios do mercado imobiliário no conjunto do país, nem a percentagem global das oscilações, mas divulgam as variações dos preços para o mês e ano anteriores nas 70 maiores cidades do país.

Os analistas consideram que continua a existir um desequilíbrio no sector imobiliário chinês, com uma forte procura nas principais cidades e um excesso de oferta nas de menor dimensão.