Mais de 1500 alunos locais admitidos na Universidade de Macau

Um total de 1535 estudantes locais foram admitidos na Universidade de Macau (UM) para o próximo ano lectivo, dos quais cerca de 1200 já confirmaram a sua inscrição. Destes, 394 candidatos – dos quais 59 foram considerados os melhores das respectivas turmas – foram aceites no âmbito do Programa de Admissão por Recomendação de Directores, uma iniciativa que tem a si associada a concessão de três tipos de bolsas: “Grand Lotus”, “Golden Lotus” e “Silver Lotus”. Os alunos inseridos neste programa ficam isentos do pagamento de propinas e terão que pagar apenas metade do valor da residência universitária. Os candidatos a quem foi concedida a bolsa “Grand Lotus” ou a “Golden Lotus” foram igualmente admitidos no Colégio de Honra da maior instituição de ensino superior do território.

Este ano, a bolsa “Grand Lotus” foi atribuída a seis alunos, a “Golden Lotus” a 119 estudantes e 161 candidatos receberam a bolsa do “Lótus Prateada”. Adicionalmente, outros 108 jovens vão receber bolsas de estudo durante o seu primeiro ano de frequência da Universidade de Macau

Em comunicado, a Universidade de Macau diz que “os estudantes admitidos este ano apresentam uma excelência não só académica, mas são também dotados em diferentes áreas incluindo desporto, música e ciência”. Entre os alunos admitidos contam-se representantes de Macau em competições desportivas, vencedores da Competição Internacional de Modelos Matemáticos, participantes numa actividade nacional de curtas-metragens sobre inovação na área da tecnologia da informação, no Concurso Internacional para Adolescentes sobre Ciência e Tecnologia, nas Olimpíadas Internacionais da Geografia, nas Olimpíadas Internacionais da Robótica, entre outros. A maior instituição de ensino superior do território destaca ainda o envolvimento em actividades comunitárias da “maioria” destes estudantes.

A Universidade de Macau é actualmente constituída por sete faculdades, entre elas as Faculdades de Artes e Humanidades, Administração e Negócios, Educação, Ciências da Saúde, Direito, Ciências Sociais e Ciências e Tecnologia. Adicionalmente, a UM compreende ainda o Instituto de Ciências da Medicina Chinesa, o Instituto de Engenharia dos Materiais e Física Aplicada e o Instituto da Inovação Colaborativa.