Macau Legend vê conjugação turística entre Setúbal e Tróia como trunfo

A conjugação entre o turismo em Setúbal, com uma vertente mais cultural e histórica, e em Tróia, onde ficam mais campos de golfe e praias, é vista como um trunfo para o desenvolvimento do modelo integrado que a Macau Legend quer implementar em Portugal.

“Nós estamos interessados em Setúbal por duas razões. A primeira, por considerarmos Setúbal uma cidade histórica e um sítio muito interessante, muito bom para o turismo, e por gostarmos do facto de Tróia estar muito próxima”, disse Sheldon Trainor, administrador executivo da Macau Legend, em declarações ao jornal Diário da Região.

“É uma combinação entre Setúbal e Tróia, que é uma oportunidade única para desenvolver um destino turístico integrado. Temos a parte antiga da cidade de Setúbal e um ambiente exterior em Tróia com os campos de golfe e as praias. É uma combinação única. Para construir este projecto em Setúbal, ligamos, essencialmente, Setúbal e Tróia num único resort”, explicou sobre as ambições da empresa.

Recentemente, a companhia liderada por David Chow comprometeu-se a pagar 40 milhões de euros, sensivelmente 367,6 milhões de patacas, pela concessão do Casino de Tróia.

Por outro lado, o director executivo da Macau Legend explicou que este investimento no litoral português faz parte de uma estratégia que se estende até África, nomeadamente a Cabo Verde: “Também decidimos investir porque estarmos neste momento a desenvolver um projecto em Cabo Verde e por pensarmos que ter uma plataforma em Portugal permite-nos integrar a oferta turística em Portugal e em Cabo Verde”, apontou.

O hotel com casino que a Macau Legend está a construir na Cidade da Praia chama-se Gamboa Djeu Resort, e de acordo com a informação prestada no mês passado por David Chow, as obras decorrem dentro dos prazos esperados, sendo que os aterros estão praticamente concluídos. O projecto deve abrir as portas dentro de dois anos e meio.