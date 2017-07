Fundação Europeia de Medicina Tradicional Chinesa aprofunda cooperação com parque científico da Ilha da Montanha  

O médico Ramón Maria Calduch e a professora Yue Ling Chen, da Fundação Europeia de Medicina Tradicional Chinesa, deslocaram-se no início do mês à vizinha ilha da Montanha para visitar as instalações do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa Guangdong-Macau. No mesmo encontro, e segundo o portal da Fundação Europeia de Medicina Tradicional Chinesa, os responsáveis das duas instituições concordaram “em continuar a aprofundar o conhecimento mútuo e a explorar possibilidades de colaboração no âmbito da formação contínua, o turismo de saúde baseado na medicina tradicional chinesa, a investigação científica e o registo de produtos fitoterapêuticos da medicina chinesa, especialmente em Espanha, na Europa e nos países de língua espanhola”.

