Feira de empregos para jovens apresenta mais de 4,700 oportunidades

A edição deste ano da Exposição de Empregos para Jovens vai providenciar mais de 4700 ofertas de trabalho. O evento realiza-se no próximo fim-de-semana, no Centro de Convenções e Exposições da Doca dos Pescadores, e conta com a participação de cerca de 70 empresas. A organização espera que o número de candidatos ronde os quatro mil.

Joana Figueira

Mais de 4700 ofertas de trabalho vão ser apresentadas por cerca de 70 empresas, no próximo fim-de-semana, na edição de 2017 da Exposição de Empregos para Jovens. Na Doca dos Pescadores, a mostra vai contar com a participação de agentes de vários sectores da actividade económica e com a realização de seminários sobre técnicas de entrevistas, planeamento de carreiras profissionais e conhecimentos sobre trabalhos para jovens, ministrados por especialistas convidados. O objectivo do certame passa por dotar os jovens de ferramentas que lhes permitam compreender a situação actual no que toca ao mercado de trabalho em Macau.

Ao longo do próximo fim-de-semana, empresas e associações de sectores como a aviação, as telecomunicações, o jogo, a hotelaria, a tecnologia, a restauração, o comércio, os meios de comunicação, os seguros e o imobiliário vão apresentar oportunidades de trabalho a tempo inteiro e a tempo parcial. Na exposição, vão estar representadas todas as operadores de jogo que são, na verdade, as empresas mais procuradas pelos jovens devido, sobretudo, aos salários pagos.

O vice-presidente da Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau, Lao Cho Chon, referiu ontem, após conferência de imprensa sobre a feira de emprego, que os sectores predominantemente presentes na exposição têm sido os de hotelaria e turismo, uma vez que são aqueles que proporcionam mais oportunidades de carreira.

Cabe à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) o financiamento do aluguer do Centro de Convenções e Exposições da Doca dos Pescadores e dos gastos associados ao evento, cujo valor, segundo a organização, ronda as 700 mil pacatas. As empresas são convidadas sob o critério de ajudarem efectivamente aqueles que procuram emprego, garantiu Lao Cho Chon.

Para além das ofertas de trabalho, também serão disponibilizadas informações sobre formação profissional, sobre a Lei das relações de trabalho, sobre o planeamento imediato de carreiras profissionais e o serviço de avaliação da capacidade profissional, “de modo que, por um lado, os candidatos a emprego obtenham informações sobre diferentes áreas profissionais e possam planear uma carreira profissional adequada a si e, por outro, as empresas tenham uma plataforma para recrutamento de trabalhadores adequados”, explicou a organização em conferência de imprensa.

Quanto aos seminários, a DSAL, a Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau e a Associação Geral de Estudantes Chong Wa de Macau convidaram oradores da área social, de estudos e pesquisa, prática, empresarial, convencional e artística. As sessões arrancam às 14h e terminam às 17h45 de Sábado. No Domingo, os seminários têm início às 11h e fim às 16h20.

Wong Sin Leng, vice-presidente da Associação Geral de Estudantes Chong Wa de Macau, fez ainda um balanço da edição de 2016. Registou-se “um aumento de 226 candidatos que participaram no ano passado, comparando com o ano de 2015” (uma subida de 4104 para 4240), referiu, acrescentando que os participantes “procuravam empregos com mais oportunidades de ascensão profissional” e que “os salários mais procurados variavam entre as 12 mil e as 16 mil patacas”. Para a edição do próximo fim-de-semana, a organização estima que o número de candidatos possa rondar, como no ano passado, os quatro mil.