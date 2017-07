Estudantes de Macau e Hong Kong viajam para Zheijang para participarem em curso de arqueologia

Encontra-se a decorrer desde domingo a primeira edição do “Curso de Verão de Arqueologia para Alunos de Escolas Secundárias das Regiões Administrativas de Hong Kong e Macau”. A iniciativa prolonga-se até à próxima quinta-feira na cidade de Hangzhou, capital da província de Zheijang. A cidade antiga de Liangzhou, o museu de relíquias de Kuahuqiao, o museu provincial de Zhejiang, o museu de Shaoxing e locais arqueológicos e de escavação são alguns dos locais incluídos no programa do evento.

A iniciativa é organizada pela Faculdade de Arqueologia e Museologia da Universidade de Pequim e conta com o apoio do Instituto Cultural do Governo da RAEM e do Gabinete de Monumentos e Antiguidades do Departamento de Serviços Culturais e Lazer do Governo da RAEHK.

Desde 2008 que a Universidade de Pequim tem vindo a organizar cursos anuais de Verão direccionados para a arqueologia com o propósito de proporcionar aos alunos do nível secundário a possibilidade de aumentarem os seus conhecimentos sobre património cultural e arqueológico. Contudo, esta é a primeira vez que o curso se destina também a estudantes das Regiões Administrativas Especiais de Macau e Hong Kong.