Empresas estatais apresentam propostas para gestão do túnel da UMAC

As empresas estatais chinesas China Road and Bridge Corporation e Guangdong Nam Fong, parte do grupo Nam Yue, foram as únicas a apresentar propostas para a prestação de serviços de gestão, manutenção e conservação do túnel que liga o território ao campus da Universidade de Macau na ilha da Montanha.

A primeira apresentou uma proposta de 71,8 milhões de patacas. A Nam Fong foi a responsável pelo projecto e apresentou uma proposta de 56,1 milhões. Contudo tem um historial de derrapagem orçamental, depois do custo do túnel apresentado ter sido de 500 milhões mas ter acabado em 2 mil milhões.