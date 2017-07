A Companhia de Corridas de Cavalos de Macau teve um prejuízo de 109,3 mil patacas durante o ano de 2016, de acordo com as contas que foram aprovadas em Assembleia Geral da empresa, que tem como vice-presidente do conselho de administração a deputada Angela Leong On Kei.

Os dados publicados mostram igualmente que a empresa está em falência técnica, uma vez que o activo, de 240,6 mil patacas, é inferior ao passivo, que é de 1,3 milhões.