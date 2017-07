Aviso da Suncity sobre controlo de capitais assusta mercados

A maior empresa de promoção do jogo de Macau lançou um aviso interno a aconselhar cautela aos funcionários quando saem ou entram com dinheiro no território. Os mercados viram este aviso como sinais de um possível reforço, por parte das autoridades do Continente, do combate contra a corrupção.

A informação de que a empresa promotora de jogo Suncity teria enviado uma mensagem a avisar os funcionários para terem cuidado quando transportam dinheiro para Macau assustou os mercados e reflectiu-se nas acções das concessionárias de jogo com interesses no território.

De acordo com o portal casino.org, na segunda-feira, os títulos da Wynn Macau caíram quase cinco por cento na bolsa de Hong Kong, quando se tornou conhecido o conteúdo do memorando interno alegadamente emitido pelo maior junket do território. A tendência foi seguida também pelos títulos bolsistas de outras operadoras, com a Galaxy Entertainment a registar quebras de três por cento. Já a MGM China, a Sands China e a SJM Holdings tiveram uma redução no valor das acções na ordem dos dois por cento. A Melco Resorts and Entertainment não foi afectada em Hong Kong, porque está cotada na bolsa de Nova Iorque.

De acordo com o jornal Barron’s, o impacto deve-se principalmente ao facto dos investidores sentirem que Macau pode vir a sofrer mais com a campanha anti-corrupção conduzida pelo presidente Xi Jinping: “Os investidores estão preocupados que o aviso da Suncity sejam um indicador de que está para chegar outro período mais intenso contra a indústria do jogo”, escreveu o colunista Daniel Shane.

No mesmo artigo é igualmente destacado que um dos grandes objectivos de Xi Jinping passa por reduzir de forma assinalável o dinheiro que sai da República Popular da China através dos casinos do território.

Além disso, são recordadas as medidas implementadas recentemente com o objectivo de evitar a circulação de dinheiro não-declarado, nomeadamente a adopção da tecnologia de reconhecimento facial “Know your Costumer” (Conheça o Seu Cliente), instalada nas máquinas de multibanco para levantamentos com cartões UnionPay. Também a definição de novos limites ao montante máximo que se pode levantar de cada vez com um cartão Unionpay é mencionada.

O aviso da maior empresa junket de Macau chega numa altura em que foi revelado que as receitas brutas do bacará no segmento dos grandes apostadores cresceram 34,8 por cento durante o segundo trimestre, face ao período homólogo. Os dados foram publicados na segunda-feira pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), que colocam as receitas VIP entre Abril e Junho nos 35,7 mil milhões de patacas, quando no período homólogo tinham atingido os 26,6 mil milhões de patacas.

Já no segmento de massas, incluindo as slot-machines, as receitas foram de 27 mil milhões de patacas, o que significa um aumento de 8,1 por cento face ao período homólogo, no qual o montante tinha sido de 25 mil milhões de patacas.