Autoridades locais proibiram entrada de deputado pró-democrata de Hong Kong

O deputado pró-democrata Kwok Ka-ki, de Hong Kong, foi proibido pelas autoridades de Macau de entrar no território, no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior. “Esta situação é ridícula”, disse o deputado, garantindo que viajou até Macau no sábado passado para celebrar no território os 30 anos do seu casamento.

O deputado pró-democrata de Hong Kong, Kwok Ka-ki, viu negada a sua entrada em Macau no passado Sábado, depois de tentar entrar no território para celebrar o aniversário do seu casamento. Kwok, que integra as fileiras do Partido Cívico, é o mais recente parlamentar da RAEHK a ver vetada a sua entrada no território Macau, depois dos activistas Kenneth Leung, Andrew Wan e Ray Chan também terem sido proibidos de entrar em Macau este ano. Leung, contudo, conseguiu entra na República Popular da China para uma visita oficial, dias antes de tentar entrar no território.

Kwok Ka-ki largou de Hong Kong com destino a Macau no Sábado, depois de ter participado numa marcha de em memória do activista Liu Xiaobo, falecido na quinta-feira passada. De acordo com Kwok, o objectivo da visita seria festejar o 30º aniversário do seu casamento.

De acordo com o portal de notícias Hong Kong Free Press (HKFP), o deputado foi parado no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior por agentes do Serviço de Migração. As autoridades negaram-lhe, depois, a entrada, justificando a decisão com o facto de Kwok alegadamente constituir uma ameaça à segurança interna de Macau. A mesma justificação tinha sido dada aos restantes activistas e deputados a quem não foi permitida a entrada no território.

Em declarações ao portal Hong Kong Free Press, Kwok esclareceu que todas as viagens que fez a Macau foram exclusivamente recreativas e que nunca conduziu quaisquer eventos oficiais ou não oficiais na RAEM: “Esta situação é ridícula. (…) Esta é uma acusação muito séria. Eu sou um deputado democraticamente eleito, tenho uma posição constitucional específica, tal como estipulado pela Lei Básica. O que Macau faz aos deputados de Hong Kong é intolerável”, declarou Kwok, citado pela plataforma noticiosa.

O deputado instou a Chefe do Executivo da RAEHK, Carrie Lam, a exigir uma explicação por parte de Macau que comprove que o próprio e os restantes activistas a quem foi vedada a entrada no território estiveram na origem de uma qualquer ameaça à segurança interna da RAEM. Kwok também quis saber – questionando Lam – se o Governo de Hong Kong tinha conhecimento sobre a proibição de entrada antes da ocorrência e se o Governo de Macau possui uma “lista negra” de residentes de Hong Kong a quem deve ser proibida a entrada. O pró-democrata pretende ainda que Carrie Lam trate este incidente de forma séria e que defenda a posição constitucional de Hong Kong.

“Isto não é apenas sobre mim, isto é uma estalada na cara de Hong Kong”, afirmou Kwok, sublinhando ainda que “se Carrie Lam não quer ser vista como Leung Chun-ying 2.0… Deve exigir uma resposta de Macau”, avançou o Hong Kong Free Press.

A condenação pela acção das autoridades de do território foi direccionada, por Kwok, ao Chefe do Executivo Chui Sai On, questionando se o Governo Central pediu a Macau a recusa da sua entrada devido às suas posições em defesa da democracia.

Outros activistas pró-democracia foram expulsos do território em Maio último – várias horas depois de terem entrado enquanto turistas – a poucos dias do presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN), Zhang Dejiang, visitou a RAEM. Já nos finais do mês passado, Scott Chiang e um segundo elemento da Associação Novo Macau foram impedidos de entrar em Hong Kong, dias antes da visita oficial de Xi Jinping ao território vizinho.