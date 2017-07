Austrália cria superministério para a segurança interna

O primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull, anunciou esta terça-feira que vai concentrar num único Ministério a direcção política da polícia e agências de Segurança interna do país.

O ministro do Interior australiano, Peter Dutton, vai ver a sua tutela reforçada com as competências da Polícia Federal, Polícia Fronteiriça e agência de serviços secretos, ASIO, no âmbito desta reforma, cuja implementação vai demorar um ano.

Turnbull justificou a medida como necessária para abordar a complexidade e rápida evolução dos desafios na segurança que o país enfrenta, incluindo o terrorismo doméstico, o crime organizado internacional e os crimes cibernéticos: “Necessitamos destas reformas não porque o sistema não funcione, mas porque o nosso ambiente de segurança evolui com rapidez”, disse Turnbull numa conferência de imprensa transmitida pela estação ABC.