Assessor de Chui Sai On vai discutir políticas do Governo com estudantes

O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) realiza, no dia 16 de Agosto, a “Série de conversas on-line com os estudantes do ensino superior”, que terá como convidado o assessor Kou Chin Hung, do Gabinete do Chefe do Executivo. Este intercâmbio interactivo servirá para tomar o pulso à perspectiva dos estudantes sobre a participação do Governo nas estratégias de cooperação regional e decorrerá entre as 20h e as 21h30, no Centro dos Estudantes do Ensino Superior.

“O assessor Kou Chin Hung conversará com os estudantes do ensino superior, através da “Sala de Conversa” do “Blog para os Estudantes de Ensino Superior de Macau” e da transmissão ao vivo na página temática no Facebook, a fim de apresentar a situação da participação do Governo da RAEM na cooperação regional e os resultados obtidos, bem como falar sobre a perspectiva trazida por esta cooperação”, lê-se num comunicado enviado pelo GAES às redacções.

A iniciativa do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, organizada periodicamente, aborda temas diversos, tendo já sido convidados dirigentes da Administração que deram a conhecer as políticas do Executivo, bem como informações sobre as perspectivas de desenvolvimento das diversas áreas profissionais.