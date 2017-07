Termina no próximo sábado a exposição “A Glimpse of Macau” (Um Vislumbre de Macau) do fotógrafo Jason Lei. A mostra, patente na Creative Macau, reúne um conjunto de 49 fotografias a preto e branco que retratam a evolução da cidade, juntamente com a memória que o artista dela guarda. “A Glimpse of Macau” pode ser visitada até sábado, na Creative Macau, localizada no edifício do Centro Cultural, na Avenida Xian Xing Hai.

