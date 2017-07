Vítimas civis no Afeganistão dispararam no primeiro semestre

O Afeganistão registou, no primeiro semestre de 2017, um novo aumento de vítimas civis, com 1.662 mortos e 3.581 feridos entre a população civil, sobretudo na região de Cabul. A maior parte das vítimas – 40 por cento – foram atingidas por explosivos em atentados com minas terrestres ou por engenhos explosivos de fabrico artesanal, especificou a missão da ONU no Afeganistão, no relatório semestral, ontem divulgado

Nos primeiros seis meses do ano, atentados suicidas ou explosões provocadas por veículos armadilhados, fizeram 259 mortos e 892 feridos, correspondendo a um aumento a 15 por cento, em relação a 2016.