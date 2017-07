Vendedor esfaqueado ontem em centro comercial está fora de perigo

O gerente de uma loja de equipamento informático foi esfaqueado ontem de manhã momentos antes de entrar no seu estabelecimento, no centro comercial Ginza Plaza, na zona Centro de Macau. O homem, de 31 anos, foi hospitalizado de urgência e encontra-se fora de perigo. A Polícia Judiciária (PJ) prosseguia ontem as buscas para encontrar o agressor, que fugiu logo após ter cometido o crime.

Eram 10h40 da manhã de ontem quando o vendedor caminhava pelo centro comercial, dirigindo-se para a sua loja. De repente, um indivíduo surgiu de surpresa por trás, com uma arma branca, apunhalou-o por duas vezes, provocando-lhe ferimentos dos dois lados do pescoço, precipitando-se de seguida para fora do centro comercial.

Imagens recolhidas pelas câmaras de videovigilância foram divulgadas pelo jornal Ou Mun e registam toda a violência do momento em que a agressão é cometida: é bem visível o rasto de sangue deixado no chão pela vítima, que viria a desfalecer pouco depois. “Um segurança do centro comercial descobriu a vítima no chão e alertou de imediato a polícia, permitindo o seu socorro imediato”, comunicou ontem a Polícia Judiciária à imprensa.

Transportada de urgência para o Centro Hospitalar Conde de São Januário, a vítima encontrava-se “consciente, em situação estável e fora de perigo”, na altura em que a PJ envidava esforços para encontrar o agressor, o que não aconteceu até ao fecho desta edição do PONTO FINAL.

Na habitual conferência de imprensa conjunta com a Polícia de Segurança Pública em que são relatados os casos ocorridos durante o fim-de-semana, a PJ apenas confirmou a informação divulgada anteriormente por SMS. Inicialmente, chegou-se a pensar que se tratava de um crime cometido de forma aleatória, mas mais tarde as investigações da Judiciária acabariam por confirmar que o agressor era conhecido da vítima.

