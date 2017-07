UBER: Lam Hin Sam diz que operadoras que cumprem leis são bem-vindas

O director da DSAT afirmou ontem sobre a decisão, tomada pela UBER, de suspender os seus serviços em Macau, que todas as companhias que cumprem as leis locais são bem-vindas, apontando o exemplo da empresa que gere os rádio-táxis.

“Também recebemos essa informação [sobre o fim de das actividades da UBER]. Esse serviços tem de ser regulados, se isso acontecer tem as boas-vindas. Por exemplo, o Rádio-Táxis está regulado, desde que sigam as leis, estamos satisfeitos com as operadoras”, afirmou o director da Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfego.

Lam Hin San não se alongou no assunto, abordando depois a necessidade de serem colocados sinais de aviso para a via de circulação destinada a transportes públicos na Avenida Almeida Ribeiro: “Estamos a discutir uma proposta para colocar mais avisos”, contou.