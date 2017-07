Orquestra de Macau continua a apostar no convite a músicos internacionais

A Orquestra de Macau (OM) apresentou esta segunda-feira o programa da temporada de concertos que arranca em Setembro e se prolonga até ao início do Verão, no próximo ano. Do programa fazem parte vários nomes internacionais, com o Instituto Cultural a reforçar o objectivo de internacionalizar o principal colectivo musical do território.

Joana Figueira

A nova temporada de concerto da Orquestra de Macau (OM) arranca já em Setembro, com um alinhamento onde pontificam grandes nomes do panorama da música clássica internacional. Ao longo dos próximos meses vão passar por Macau o violoncelista italiano Mario Brunello, o pianista austríaco Stefan Vladar, a violinista alemã de origem sul-coreana Clara Jumi Kang e a violinista coreana Kyaung Wha Chung. A série de concertos inclui mais de meia centena de iniciativas e marca o décimo ano de Lu Jia enquanto director musical e maestro principal do colectivo local.

“Os músicos que nós convidámos para actuar são quase todos reconhecidos internacionalmente, especialmente na Europa. Este ano, vamos apresentar as melhores peças de música clássica da Europa, de países como a Áustria ou a Alemanha”, disse ontem aos jornalistas Lu Jia, director musical da Orquestra de Macau, sublinhando que o organismo tem trabalhado no sentido de se tornar “cada vez mais reconhecida no palco internacional”.

No concerto de abertura da nova temporada de espectáculo, a Orquestra recebe Kyung Wha Chung. A violinista chega da Coreia para interpretar a obra “Concerto de Violino em Ré Maior”, de Beethoven, naquele que se prefigura como um dos espectáculos mais aguardados da temporada. “Kyung Wha Chung e a Orquestra de Macau” está agendado para o dia 2 de Setembro, pelas 20h, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM).

Já a 29 de Setembro e 1 de Outubro, no âmbito da grande abertura do XXXI Festival Internacional de Música de Macau a maior sala de espectáculos pública do território acolhe a ópera em quatro actos “Andrea Chénier”, do compositor italiano Umberto Giordano. Tanto na Sexta-feira como no Domingo, o espectáculo tem início às 20h, no Grande Auditório do CCM.

Ieong Chi Kin, vice-presidente do Instituto Cultural (IC) salientou durante a conferência de imprensa de ontem que uma das metas estabelecidas pelo organismo é o “reforço da cooperação”, no que diz respeito aos espectáculos de ópera, com entidades da China Continental: “Se calhar vamos reforçar a colaboração para, assim, podermos abrir mais o mercado no Interior da China à Orquestra de Macau e para que a cultura de Macau possa ser melhor aceite pelo mercado” das regiões vizinhas.

Seguem-se, ao longo da temporada, vários concertos, com nomes de peso do panorama da música clássica, como são os casos do reconhecido violoncelista italiano Mario Brunello – vencedor da medalha de ouro no Concurso Internacional de Violoncelo Tchaikovsky, na Rússia – do pianista austríaco Stefan Vladar, considerado “um mestre” na interpretação de obras de Beethoven e da violinista alemã de origem sul-coreana Clara Jumi Kang, seleccionada, em 2012, como uma das personalidades mais promissoras e mais influentes da Coreia, pelo jornal de referência “DongA Times”.

O vice-presidente do IC salientou ainda que “a Orquestra de Macau não convida apenas maestros de renome internacional e artistas em ascensão na música clássica, mas também colabora activamente com empresas locais, oferecendo ao público experiências artísticas mais diversificadas e de maior qualidade”.

Lu Jia, por seu lado, referiu os exemplos de Portugal, Áustria e Alemanha como países nos quais a Orquestra de Macau já actuou, sublinhando as palavras de apreço dirigidas à Orquestra pelo presidente austríaco.

O maestro recordou ainda que, no ano passado, o colectivo musical que lidera apresentou “não só sinfonias de grandes compositores como Schumann e Brahms, mas colaborou também com músicos e maestros de renome internacional como Henning Kraggerud e Ning Feng, nas actuações”.