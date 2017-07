Macau Gaming Show lança programa de atribuição de subsídios

Os organizadores do Macau Gaming Show (MGS) vão lançar um programa de subsídios destinado a quem queira ter um expositor na mostra que este ano decorre entre 14 e 16 de Novembro. Para visitantes de fora da Ásia o apoio pode ir até às sete mil patacas. Para quem vier do continente asiático o subsídio pode ascender às quatro mil patacas, enquanto que as empresas de Hong Kong e da província de Guangdong podem receber até mil e 200 patacas ao abrigo da iniciativa.

O valor destina-se a financiar os custos de deslocação, transporte e alojamento na RAEM e pode ser concedido a um número máximo de dois representantes por empresa. O reembolso do valor despendido deve ser requisitado até 31 de Julho através de um formulário disponível no sítio online do MGS.

A edição do ano passado do certame contou com mais de uma centena de expositores de produtos e serviços de empresas da indústria do jogo provenientes de Taiwan, Estados Unidos da América, Hong Kong e República Popular da China. À semelhança do ano anterior, a quinta edição do Macau Gaming Show irá ter lugar no Venetian.