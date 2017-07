Karateca Lou Wai Kit conquista bronze no Cazaquistão

O karateca Lou Wai Kit conquistou uma medalha de bronze para Macau, na categoria Kumite para lutadores com mais de 84 kg, no Campeonato Asiático da modalidade, que se disputou até ontem em Astana, no Cazaquistão. Na luta de acesso à final, Lou foi derrotado pelo iraniano Sajad Ganjzadeh, vencedor da medalha de prata, por 3-0. Ganjzadeh acabaria por ser derrotado por Tareg Hamedi, da Arábia Saudita, no combate decisivo da prova.

Por sua vez, a macaense Paula Carion, que disputou a categoria feminina para atletas com peso superior a 68 kg, foi eliminada na primeira luta pela taiwanesa Wen Tzu Hsuen, por 6-2: “A maior parte dos países, ou mesmo todos, usaram a competição como um ensaio para os Jogos Asiáticos do próximo ano. Apesar de não ter conseguido uma medalha, tive a oportunidade de analisar possíveis adversários e quando chegar a Macau vou começar a preparar os Jogos Asiático”, disse a atleta, ao PONTO FINAL.