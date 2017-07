Jovens do território deslocam-se ao Japão para viagem de intercâmbio cultural

Um grupo de 26 pessoas, incluindo alunos de várias escolas secundárias do território, partiu ontem para o Japão no âmbito do programa “Macau e Japão – Uma Viagem de Intercâmbio Cultural e Estudos para a Juventude”. Durante os 11 dias pelos quais se prolonga a iniciativa, dinamizada pela Associação de Investigação e Educação Hon Lam, os jovens vão ter a oportunidade de visitar as cidades de Quioto, Osaka e Nagasaki. Esta último urbe será o primeira paragem no itinerário dos estudantes: em Nagasaki os alunos do território vão estudar inglês, música e ciência e ainda aprender a cozinhar arroz à moda japonesa e sopa “miso”.

Durante os seis meses que antecederam a deslocação, os jovens que participam na iniciativa estudaram japonês e inglês e participaram num conjunto de sessões de partilha entre pais e estudantes. Estas actividades pretendiam dotar os alunos de conhecimentos sobre a sociedade japonesa e também de capacidade de comunicação com os seus colegas nipónicos.

Ao longo do périplo, os jovens de Macau vão ter a oportunidade de interagir com alunos de escolas secundárias locais e universidades japoneses para uma experiência de intercâmbio cultural. Visitas a museus, mosteiros e locais de atracção turística fazem também parte do programa da iniciativa.

Na despedida dos alunos, William Lei, presidente da Associação de Investigação e Educação Hon Lam, salientou os esforços da associação no apoio às gerações mais jovens de Macau. O dirigente associativo encorajou ainda os alunos a abrirem os seus horizontes no que diz respeito às diferentes culturas e a experienciarem os hábitos e tradições japonesas, utilizando a expressão “Uma viagem de mil milhas começa com um simples passo”.