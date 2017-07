Governo sinaliza 1475 casos de doenças transmissíveis em Junho

Em Junho, a Direcção dos Serviços de Saúde registou 1475 situações em que foi efectuada a declaração obrigatória de doenças transmissíveis. De acordo com um comunicado emitido pelo organismo liderado por Lei Chin Ion, no mês passado registou-se “uma evidente alteração em algumas doenças, nomeadamente em casos de influenza (528 casos), de intoxicação bacteriana (8 casos), de parotidite (7 casos), de varicela (79 casos) e de infecção de enterovírus (736 casos)”, números que representam “uma subida do número de casos de infecções comparativamente aos registados no mês anterior e no período homólogo do ano anterior”. Actualmente são 44 os tipos de doenças abrangidas pela obrigatoriedade de declaração.

