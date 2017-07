Falta de conhecimentos sobre Macau afasta talentos locais que vivem no estrangeiro

A falta de conhecimentos sobre a situação de Macau e o actual contexto económico do território é um dos factores que faz com que os quadros qualificados a viver no exterior não queiram regressar à RAEM. Esta foi uma das conclusões de um estudo da Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau, que foi apresentado na última reunião da Comissão de Desenvolvimento de Talentos (CDT).

Outros dos factores que justificam as razões que levam os emigrantes a não querer regressar, de acordo com o comunicado da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, são as dificuldade no desenvolvimento de indústrias adequadas às qualificações de que dispõem, a falta de qualificações e de certificação profissionais, escassez de recursos de solos e a inadaptabilidade ao ambiente de Macau.

Por outro lado, motivos como o desenvolvimento global de Macau, as oportunidades proporcionadas pelas políticas de incentivo à economia regional, o sentimento de pertença e as razões familiares foram apontados como factores que atraem os residentes que trabalham no exterior.

Após a análise dos resultados do estudo, a Comissão de Desenvolvimento de Talentos fez um ponto de situação dos trabalhos conduzidos até ao momento e que passam pela criação de canais de contacto e de intercâmbio com os talentos a residir no exterior, pela compilação de informação sobre talentos de diferentes áreas a residir lá fora, pela organização de intercâmbios entre estes quadros qualificados e os grupos profissionais correspondentes de Macau e o reforço da colaboração com a RAEM.

Além desta reunião, a CDT participou, como convidada, num encontro entre o grupo especializado de “educação técnico-profissional” do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior e do Conselho de Juventude para apresentar a lista de procura de quadros qualificados e o índice de escassez de talentos. O objectivo passou por transmitir aos conselhos as áreas onde há maior necessidade de formar recursos humanos qualificados.