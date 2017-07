Ella Lei denuncia discriminação no acesso ao emprego para trabalhadores de meia-idade

A deputada Ella Lei pediu ao Governo um reforço no apoio ao emprego para os residentes de meia-idade e idosos e solicita uma maior atenção do Governo à discriminação em função da idade. O director da DSAL diz que a prioridade para os residentes está assegurada no acesso ao mercado de trabalho, nomeadamente para candidatos de idade mais avançada.

Numa interpelação escrita que dirigiu ao Governo, Ella Lei defendeu que há discriminação no acesso ao emprego por parte de idosos e de residentes de meia-idade. A deputada insta o Executivo a reforçar a fiscalização e as acções de apoio ao emprego direccionadas para estes residentes em específico e questiona o Governo sobre os planos que tem em relação a acções de formação. O director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) garante que os serviços têm vindo a assegurar a prioridade no acesso ao emprego para residentes, num esforço que abrange os indivíduos de meia-idade. Wong Chi Hong assinala ainda que os serviços têm realizado cursos de formação profissional destinados a residentes de diversas classes, sectores e escalões etários.

Na interpelação escrita que endereçou ao Executivo, a deputada da ala laboral defendeu que o Executivo “deve definir políticas e medidas que possam surtir efeitos práticos, deve assegurar a articulação entre as vagas e as colocações e, ainda, fiscalizar para aferir eventuais casos em que as condições de trabalho são intencionalmente reduzidas, ajudando assim os residentes a conseguirem emprego”. Defende Ella Lei que “os casos e os dados concretos demonstram que há que reforçar as acções de apoio ao emprego destinadas aos residentes, nomeadamente aos de meia-idade, e que fiscalizar a discriminação em razão da idade existente no mercado de trabalho”. A deputada entende que o Governo “deve garantir os direitos e interesses dos residentes no acesso ao emprego, assegurando que não sejam discriminados por causa da idade”. E pergunta: “De que medidas dispõe o Governo para esse efeito?”.

Na resposta, o director da DSAL, Wong Chi Wong, garante que “os trabalhadores não residentes visam somente suprir a falta ou insuficiência de recursos humanos locais” e que o organismo que lidera “tem vindo sempre a assegurar, nos termos da lei, a prioridade no acesso ao emprego dos residentes exigindo que as empresas dêem prioridade na contratação de residentes, incluindo indivíduos de meia-idade”.

Numa segunda questão, a parlamentar sustenta que “uma forma de resolver as dificuldades com que os residentes se deparam no acesso ao emprego é definir políticas e medidas para exigir às grandes empresas, que solicitaram importação de mão-de-obra, a contratação de pessoal de meia-ideia, adequado ou que tenha recebido formação”, defende. “A fim de aumentar a competitividade dos residentes de meia-idade e de lhes assegurar alguma estabilidade no emprego, o Governo tem algumas ideias novas sobre acções de formação e planos de formação no posto de trabalho?”, interroga a parlamentar.

Wong Chi Hong responde que a DSAL, “através da comunicação estreita e da cooperação com os parceiros sociais, como empresas, associações industriais e comerciais e organizações profissionais, também realiza cursos de formação profissional e testes de técnicas diversificados, com alvos definidos e perspectivas de futuro, destinados a residentes de diversas classes, idades e sectores, a fim de aumentar a sua competitividade no emprego”.

O director da DSAL sublinha que “tanto os indivíduos de meia-idade como aqueles que necessitam de trabalho, quando usam o serviço de colocação profissional, a DSAL, sem dúvida, garante que eles não são afectados pela sua idade, prestando-lhes serviços de colocação professional de acordo com a sua vontade profissional e serviços de aconselhamento profissional adequados às suas necessidades, incluindo informações sobre emprego e simulação de entrevistas”.

Wong Chi Wong adianta ainda que “no futuro, a DSAL vai, de acordo com as necessidades concretas de Macau, organizar mais cursos de formação específicos e com alvos definidos, na modalidade de ‘formação conjugada com testes de certificação’, ‘cursos com ligação estreita ao emprego’ e ‘formação remunerada’ para os indivíduos de meia-idade e de diferentes grupos etários, aperfeiçoando continuamente o serviço de colocação professional”.