Construção Civil: DSAL promove palestra sobre segurança no trabalho

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) organizou ontem uma palestra sobre segurança e saúde ocupacional no trabalho destinada a funcionários e representantes do sector da construção civil. Mais de uma centena de pessoas estiveram presentes para ouvir as recomendações do Governo e prestar sugestões de melhorias que podem ser implementadas. A DSAL relembrou que caso se verifique uma situação que aponte para o não cumprimento das regras de saúde ocupacional irá proceder à suspensão da obra. Os trabalhos apenas serão retomadas após análise e autorização destes serviços.

