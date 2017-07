Concurso para Jovens Músicos arranca dia 22

O 35º Concurso para Jovens Músicos de Macau tem início no próximo sábado. O concurso decorre entre 22 e 30 de Julho no Centro de Ciência e no Instituto de Formação Turística (IFT), adiantou ontem o Instituto Cultural em comunicado. Já o concurso para os Prémios Especiais terá lugar a 3 de Agosto, no IFT. A lista do júri do concurso encontra-se na página on-line do concurso e o Instituto Cultural (IC) alerta que “caso o concorrente seja familiar, aluno ou associado de negócios de qualquer membro do júri deve notificar o IC antes do início do concurso para que este se abstenha de avaliar a categoria em que o concorrente participa”. Os concorrentes devem registar-se no Balcão de Registo instalado no local do concurso na hora designada, com a apresentação do Bilhete de Identidade de Residente de Macau, para que possam levantar o cartão com o número da sua ordem de actuação, esclarece o Instituto Cultural, em comunicado. Disponível para os concorrentes estará uma sala de aquecimento, “que poderão utilizar de acordo com o tempo especificado, não podendo utilizá-la após esse período designado”, pode ler-se na mesma nota.

