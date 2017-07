Che Peng Ion fotografou o contraste entre o antigo e o moderno com o propósito de reconstruir Macau

Che Peng Ion fez-se à rua e aventurou-se pelos bairros de Macau de máquina fotográfica em punho, para captar aquilo que se lhe tornou estranho na cidade, em consequência do galopar do desenvolvimento e do render da malha urbana à indústria da construção. O artista local reuniu mais de oitenta obras fotográficas monocromáticas e a esse conjunto chamou “Reconstrução”. A mostra é hoje inaugurada na Sala de Exposições do Centro UNESCO de Macau, pelas 18h30.

“O contraste entre os edifícios modernos e antigos e a presença de turistas provenientes de todo o mundo, que enchem as ruas de Macau, suscitaram-lhe a ideia da ‘reconstrução’ do espaço urbano”, explica em comunicado a Fundação Macau, detalhando que os instantâneos capturados são ‘momentos’ da cidade, mesmo que apenas sejam ‘instantes ou fracções’”.

Composta por sete unidades, a “Exposição de Fotografia de Che Peng Ion – Reconstrução” pretende dar espaço a duas perspectivas sobre a cidade: “Por um lado, a apresentação dos esforços que têm sido envidados pelas indústrias de jogo e diversão para dinamizar o sector do turismo e lazer de Macau e, por outro lado, a apresentação das transformações que advieram do impulso destas indústrias na economia e que contribuíram para a mudança do panorama da cidade outrora simples, sossegada e com um ritmo lento”, complementa o comunicado da Fundação Macau.

Che Peng Ion coloca ainda em evidência nas suas fotografias os problemas que envolvem a protecção, a preservação e o desenvolvimento da cultura local.

A exposição estará aberta ao público até ao dia 26 deste mês, no Centro UNESCO de Macau, na Alameda Doutor Carlos d’Assumpção. A entrada é gratuita.