Ataque em supermercado de Shenzhen fez dois mortos

Um ataque com um machado numa loja da cadeia de distribuição Walmart, no domingo, na cidade continental de Shenzhen, no sul da República Popular da China, resultou em dois mortos e nove feridos, avançaram ontem as autoridades chinesas.

Um homem desempregado, de 30 anos, foi detido pela polícia, suspeito de ter perpetrado o ataque.

O comunicado das autoridades não detalha o motivo da investida.

A República Popular da China exerce apertado controlo sobre armas de fogo e a maioria dos atacantes recorre a facas, machados ou explosivos feitos em casa.

A venda de facas passou a estar sujeita a regulamentação mais rigorosa, depois de vários ataques, alguns contra crianças ou junto a infantários e escolas de ensino básico. Em 2010, quase 20 crianças foram mortas em ataques a escolas no Continente.

No caso mais recente, oito pessoas morreram quando um homem de 22 anos detonou um explosivo à porta de um infantário no leste da China. Apenas o apelido do suspeito, Xu, foi difundido pela imprensa local, enquanto o motivo do ataque continua por detalhar.