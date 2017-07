Albano Martins desvaloriza investigação de que foi alvo

Albano Martins reiterou ontem que não está preocupado com investigação de que está a ser alvo por ter alegadamente violado a lei de protecção de dados pessoais. À margem da conferência de imprensa em que a ANIMA deu ontem a conhecer a campanha de adopção de galgos que lançou com duas outras organizações de defesa dos direitos dos animais, o economista garantiu que depois de ter sido notificado pelas autoridades, não voltou a ser contactado pela polícia: “Até ao momento ainda sou um homem livre. Não estou muito preocupado com a situação. Fiz o que deveria ter feito enquanto presidente da Anima e faria o mesmo outra vez. Considero que o vídeo não viola qualquer lei”, disse Albano Martins, citado pela Rádio Macau.

