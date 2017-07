Abertas as inscrições para workshops da Feira de Artesanato do Lago Nam Van

Estão abertas as inscrições para os workshops que terão lugar em Agosto na Feira de Artesanato do Lago Nam Van. Os interessados poderão inscrever-se através do “Sistema de Inscrição de Actividades” na página electrónica do Instituto Cultural mediante o pagamento de uma taxa de inscrição de 50 patacas por workshop. Os workshops abrangem temas como “Vamos bordar – bolsa de armação bordada feita à mão”, “Workshop de candeeiro nocturno com flores prensadas”, “Caixa de madeira com flores de vime em papel”, “Árvore com flores coloridas”, “Candeeiro lunar romântico” ou “Sapatinhos de bebé cosidos à mão”.

