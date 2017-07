A Wynn Macau anunciou na sexta-feira a atribuição de uma bonificação aos trabalhadores da empresa no valor de um mês de salário. A gratificação tem por alvo todos os funcionários do grupo, à excepção dos que ocupam posições de chefia. Num curto comunicado enviado às redacções, a concessionária estima que a medida possa abranger cerca de 96 por cento do total dos trabalhadores da empresa actualmente estimados em 12 600.

