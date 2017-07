Tradução em português imperceptível devido a problemas técnicos

A tradução em português da leitura da sentença do julgamento de Ho Chio Meng foi quase imperceptível para todos quantos se deslocaram ao Tribunal de Última Instância, devido a um problema no sistema electrónico de interpretação simultânea. Ao contrário do que aconteceu ao longo dos vários meses pelos quais se prolongaram as sessões do julgamento, na sexta-feira o canal com a tradução em português tinha como fundo o som original da sessão. A sobreposição dos dois canais de áudio impossibilitou o acompanhamento da sessão.

Por essa razão, foram vários os momentos em que era impossível compreender o que diziam os tradutores. Apesar da frustração dos presentes e das reclamações dos jornalistas, a situação não foi resolvida a tempo. Também o julgamento não foi interrompido, apesar de ser visível para todos os presentes que algo não estavam bem.