Serviços de Saúde registam quinto caso de dengue importado

A Direcção dos Serviços de Saúde confirmou na sexta-feira o quinto caso de dengue importado na Região Administrativa Especial de Macau desde o início do ano.

A doença foi detectada num homem de 20 anos, após uma viagem de dez dias à Malásia, informaram os Serviços de Saúde numa nota enviada às regiões.

Os primeiros sintomas – febre, calafrios, dor de cabeça, muscular e ocular, entre outros – manifestaram-se na terça-feira da semana passada, tendo o doente procurado tratamento no Centro Hospitalar Conde de São Januário no dia seguinte.

Dois dias depois, na quinta-feira, o Laboratório de Saúde Pública confirmou o resultado positivo de análises efectuadas à febre de dengue.

O estado clínico do doente é estável, indicaram os Serviços de Saúde, acrescentando que nenhum dos familiares apresentou sintomas idênticos.

Os Serviços de Saúde de Macau alertaram novamente a população para a necessidade de adoptar medidas preventivas anti-mosquitos.

As autoridades já registaram este ano cinco casos de febre de dengue importada na RAEM: Dois foram infectados nas Filipinas, dois na Tailândia e o último na Malásia. Ainda não se registou qualquer caso de febre de dengue com origem local desde o início do ano.