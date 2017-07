Quartel da Taipa acolhe acampamento militar

Mais de uma centena de alunos de escolas e de universidades do território vão participar até 24 de Julho num acampamento militar promovido pelo Exército de Libertação Popular. A iniciativa, que se realiza no Quartel da Taipa e que teve ontem início, conta pela primeira vez com a participação de estudantes do ensino superior, noticiou o Canal Macau.

O Gabinete para o Apoio ao Ensino Superior justifica a iniciativa com o propósito de “reforçar os conhecimentos sobre os assuntos de defesa nacional e o desenvolvimento de tecnologias militares, consolidando os conceitos do estado e a consciência patriótica”.