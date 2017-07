  Ng Kuok Cheong não tenciona abandonar Associação Novo Macau

Apesar de concorrer à Assembleia Legislativa numa lista sem qualquer ligação à Associação Novo Macau, António Ng Kuok Cheong não tenciona abandonar a maior plataforma pró-democracia do território. A garantia foi dada pelo deputado à Rádio Macau, com Ng Kuok Cheong a garantir que se vai manter como membro da Associação liderada por Scott Chiang: “Claro que eu vou continuar na Novo Macau; não quero que a Associação Novo Macau se torne em algo negativo. Se se tornar uma associação negativa para Macau, eu sairei de imediato. Mas não me parece que isso vá acontecer”, assegura o parlamentar e candidato à Assembleia Legislativa.

