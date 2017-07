Menos veículos estacionados abusivamente no primeiro semestre de 2017

No primeiro semestre do corrente ano foram detectados 133 veículos em situação de estacionamento abusivo nos 42 parques de estacionamento públicos sob alçada da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). Tal valor corresponde a uma diminuição de cerca de 20 por cento face ao período homólogo do ano passado. Dos veículos sinalizados, 11 dizem respeito a motociclos ou ciclomotores e 47 já pagaram as taxas devidas e foram retirados pelos seus proprietários. A outros três foram canceladas as respectivas matrículas e entregues ao Governo para tratamento posterior. Quanto aos restantes 24 casos, a DSAT indicou que os respectivos procedimentos ainda estão em curso.

A DSAT recorda que é considerado um caso de estacionamento abusivo quando um veículo se encontra estacionado por mais de oito dias consecutivos, em lugar reservado ou privado, quando a sua permanência impeça o funcionamento normal do recinto ou este esteja a ocupar vários lugares. Na ocorrência destes casos, o respectivo veículo será removido e ao proprietário será aplicada uma multa.