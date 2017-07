Kuok Un Man entrou de forma sorridente e bem-disposta para a última audiência do julgamento de Ho Chio Meng. A magistrada entrou um pouco atrás de Chan Tsz King, e sentou-se na cadeira que ocupou durante todo o julgamento com um sorriso rasgado.

Durante as sessões do julgamento, foi notória a tensão existente entre a magistrada do Ministério Público, responsável pela acusação e o seu antigo superior, Ho Chio Meng.