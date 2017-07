Julgamento levantou dúvidas que Ministério Público não esclareceu

Durante o julgamento, Ho Chio Meng e a testemunha Tam Wai Man falaram de um contrato para obras do Ministério Público, já sobre a liderança de Ip Son Sang, num valor próximo dos 7 milhões de patacas, que foi atribuído à empresa de um familiar de uma chefia de topo do gabinete do actual Procurador.

O caso foi admitido por uma das proprietárias, mas o Ministério Público nunca esclareceu o efectivo valor do contrato, mesmo depois de questionado pelos jornalistas, nem o nome da empresa.

Além disso, Ho Chio Meng mencionou a existência de uma lista com 14 nomes, de pessoas que tinha contratado, por cunha. Dos 14 nomes, apenas dois são conhecidos. Um é de Chan Hoi In, irmã de Sónia Chan, que foi contratada depois de um telefone para Ho Chio Meng. O outro é Roque Chan, irmão da ex-secretária Florinda Chan, que também terá ligado para Ho.