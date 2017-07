Ho Tak Fun, irmã de Ho Chio Meng, defendeu, em declarações à imprensa à saída do Tribunal de Última Instância, que o antigo procurador do Ministério Público está inocente. A exemplo do que sucede com Oriana Pun, Ho Tak Fun, não se conforma com o teor da sentença e anunciou a intenção de fazer chegar o seu descontentamento até Pequim, com a entrega de uma carta no Gabinete de Ligação do Governo Central no território.

